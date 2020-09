Der börsenotierte Online-Sportwetten-Anbieter bet-at-home wird zum fünften Mal Sponsor der Vierschanzentournee. Die Skisprung-Serie wird ab dem 28. Dezember 2020 in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und bis zum Dreikönigsspringen am 6.1.2021 in Bischofshofen ausgetragen. Die Vereinbarung erstreckt sich über vier Jahre und bietet umfassende Werbepräsenz an allen vier Austragungsorten. "Wir definieren Partnerschaft im Sponsoring als langfristige Zusammenarbeit und freuen uns deshalb umso mehr, für vier Jahre als Presenting Sponsor der Vierschanzentournee an den Schanzentisch zurückzukehren", erklärt Alexander Aigner, Head of Marketing & Customer Relations bei bet-at-home. "Die TV-Reichweite dieses konkurrenzlosen Highlights im ...

