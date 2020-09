DJ bet-at-home wird Presenting Sponsor der Vierschanzentournee

Düsseldorf (pts008/22.09.2020/10:00) - Der börsenotierte Online-Sportwetten-Anbieter bet-at-home hebt ab in luftige Höhen und wird zum fünften Mal Sponsor der prestigeträchtigen Vierschanzentournee.

Nach bereits vier erfolgreichen Engagements wird der börsenotierte Anbieter von Online-Sportwetten bet-at-home ab der Saison 2020/21 erneut Sponsor der Vierschanzentournee. Die Skisprung-Serie wird ab dem 28. Dezember 2020 in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und bis zum Dreikönigsspringen am 6.1.2021 in Bischofshofen ausgetragen. Die Vereinbarung für das prestigeträchtige Top-Event im Wintersport, welche von Infront, einem Wanda Sports Group Unternehmen und exklusiver Marketingpartner der Vierschanzentournee vermittelt wurde, erstreckt sich über vier Jahre und bietet umfassende Werbepräsenz an allen vier Austragungsorten.

"Wir definieren Partnerschaft im Sponsoring als langfristige Zusammenarbeit und freuen uns deshalb umso mehr, für vier Jahre als Presenting Sponsor der Vierschanzentournee an den Schanzentisch zurückzukehren", erklärt Alexander Aigner, Head of Marketing & Customer Relations bei bet-at-home. "Die TV-Reichweite dieses konkurrenzlosen Highlights im Wintersport von über 80 Millionen Zusehern trägt neben unseren langjährigen Partnerschaften im europäischen Spitzensport zur weiteren Stärkung der Markenbekanntheit von bet-at-home in unseren Kernmärkten bei", so Aigner weiter.

Michael Witta, Vice President Marketing Sales: "Die Vierschanzentournee ist mit über 80 Millionen Fernsehzuschauern eines der Wintersport-Highlights zum Jahreswechsel. Die Beliebtheit der Skisprung-Serie macht sie zu einer idealen Plattform für Sponsoren. Wir freuen uns, bet-at-home erneut für vier Jahre als Presenting Sponsor begrüßen zu dürfen und schauen der vielversprechenden Partnerschaft mit Freude entgegen."

Neben einzelnen Engagements im Wintersport der letzten Jahre ist bet-at-home aktuell als Titelsponsor der bet-at-home Basketball Superliga und der bet-at-home Ice Hockey League, sowie als Premium Partner in der deutschen und österreichischen Bundesliga bei FC Schalke 04, FC Red Bull Salzburg und FK Austria Wien aktiv.

Über bet-at-home Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit 5,3 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Konzerngesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf http://www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 30.06.2020 trugen 288 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten.

