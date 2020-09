Der Anbieter von Werbeschaltungen mausert sich zum ernsthaften Tech-Unternehmen. Das Wachstum und der konsequente Zugewinn von Marktanteilen mittels anspruchsvollster Lösungen mit KI-Einsatz beflügeln.Die als "Shootingstar" vom AKTIONÄR in Ausgabe 24/2020 vorgestellte Aktie von The Trade Desk (TTD) hat tatsächlich zum deutlichen Höhenflug abgehoben. Das Papier hatte nach der Kaufempfehlung in der Spitze sogar 33 Prozent zugelegt. The Trade Desk gehört neben den boomenden Social-Media-Playern und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...