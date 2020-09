Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die abgelaufene Woche stand im Zeichen der fortschreitenden Konsolidierung im Bankenmarkt, so Christian Schmidt von der Helaba.Zuletzt hätten die spanischen Geldhäuser Caixa und Bankia einer Fusion mittels Aktientausch zugestimmt. Die neue Woche sei mit einem Paukenschlag gestartet, nachdem am Sonntag die so genannten FinCEN Files veröffentlicht worden seien. Nach Recherchen zahlreicher Medienhäuser sollten Banken aus aller Welt über Jahre hinweg Geschäfte mit hochriskanten Kunden abgewickelt und damit Geldwäsche-Vorkehrungen umgangen haben. Beim FinCEN handle es sich um eine Abteilung des US-Finanzministeriums. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...