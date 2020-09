Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch noch in dieser Woche werden die Marktteilnehmer die kürzlich beschlossenen Ergebnisse der drei Notenbanksitzungen aufarbeiten, so Dr. Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Die Federal Reserve werde ihren Angaben zufolge die Zinsen unverändert bei 0,25% belassen, bis eine "maximale Beschäftigung" erreicht sei sowie die Inflation auf dem Weg sei, "für einige Zeit" das Ziel von 2 Prozent "moderat zu überschreiten". Die aktualisierten Zinsprojektionen würden zudem anzeigen, dass die FOMC-Mitglieder keine Zinsänderung bis Ende 2023 voraussähen. Auch die Bank of Japan und die Bank of England möchten an ihrer extrem expansiven Geldpolitik länger festhalten und würden sogar mit dem Gedanken spielen, noch weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Konjunktur zu beschließen. ...

