Volkswagen hat lange vor dem US-Marktstart des ID.4 für seine dortigen Kunden ein spezielles Lade-Angebot verkündet. Kunden des VW ID.4 in den USA werden ohne zusätzliche Kosten drei Jahre lang unbegrenzt an den DC-Stationen von Electrify America laden können. Die Volkswagen-Tochter, die als Auflage in der Folge des Dieselskandals gegründet wurde, hat bislang über 2.000 Schnelllader an mehr als 470 ...

