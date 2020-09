DJ Enel Americas integriert lateinamerikanische Erneuerbaren-Geschäfte

Von Cecilia Butini

MAILAND (Dow Jones)--Der italienische Versorger Enel baut sein Südamerika-Geschäft um. Wie der Konzern mitteilte, strebt seine chilenische Tochter Enel Americas den Zusammenschluss mit dem Erneuerbare-Energien-Geschäft in einigen zentral- und südamerikanischen Ländern an. Damit würde auch der Anteil des Mutterkonzerns an Enel Americas steigen.

Der Umbau sieht die Integration der Erneuerbaren-Geschäfte in Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Costa Rica, Guatemala, Panama und Peru in Enel Americas vor. Damit werde die Konzernstruktur vereinfacht und Enel Americas Aufstellung dem Rest der Gruppe angepasst, so Enel.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2020 04:50 ET (08:50 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.