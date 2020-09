Vor dem Battery-Day-Event hat Tesla-Chef Elon Musk die Erwartungen an die neue Akku-Technologie gedämpft. Diese werde erst 2022 in Serienfertigung gehen. Die Erwartungen an das am Dienstag (ab 22:30 Uhr MESZ) stattfindende Battery-Day-Event sind groß - vielleicht zu groß? Tesla-Chef Elon Musk sah sich jedenfalls Stunden vor der anstehenden Ankündigung einer neuen Akku-Technologie für Elektroautos dazu veranlasst, die Erwartungen etwas zu dämpfen. Via Twitter erklärte Musk, dass die neue Technologie vor allem den Tesla Semi, den Cybertruck und den...

Den vollständigen Artikel lesen ...