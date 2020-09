In Zeiten wieder erhöhter Corona-Sorgen greifen die Anleger bei den vermeintlichen Gewinnern der Krise wieder zu. Ganz oben auf der Kaufliste: die Aktien einiger Online-Händler. Zalando, Europas Nummer 1 in Sachen Modeversand, gewinnt am Dienstag 1,6 Prozent auf 76,56 Euro und steht unmittelbar vor einem neuen Rekordhoch.Zuletzt war es ruhig geworden um Zalando. Die Aktie konsolidierte auf hohem Niveau. Doch die steigenden Neuinfektionszahlen haben den Anlegern vor Augen geführt, wie sich der Alltag ...

