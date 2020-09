DGAP-Ad-hoc: PREOS Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Strategische Unternehmensentscheidung

PREOS Real Estate AG nimmt Gespräche mit Thomas Olek zur Übernahme der Position des Vorsitzenden des Vorstands (CEO) auf



22.09.2020 / 11:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR PREOS Real Estate AG nimmt Gespräche mit Thomas Olek zur Übernahme der Position des Vorsitzenden des Vorstands (CEO) auf - Übernahme der CEO-Position durch Thomas Olek ab 1. Januar 2021 möglich - Erneute Ausgabe von Gratisaktien anstelle von Bardividende sowie 10 %-Barkapitalerhöhung im Januar 2021 erwogen Leipzig, 22.09.2020 - Der Aufsichtsrat der PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850, m:access) hat heute entschieden, konkrete Verhandlungen mit Thomas Olek, dem Vorsitzenden des Vorstands (CEO) der publity AG ("publity", ISIN DE0006972508, Scale), über die Übernahme der Position des CEOs der PREOS zum 1. Januar 2021 aufzunehmen. Der Aufsichtsrat sieht darin die Möglichkeit, dass Olek seine langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche noch stärker und unmittelbar in die PREOS einbringen und an verantwortlicher Stelle die Steuerung des PREOS-Konzerns übernehmen kann. Aufgrund seiner Expertise wird er das Management der PREOS insbesondere bei der geplanten Internationalisierungsstrategie der Gesellschaft unterstützen. Die Aufnahme der Gespräche erfolgt im Einvernehmen mit der publity AG, die zu rd. 87% an der PREOS beteiligt ist. Thomas Olek hat gegenüber dem Aufsichtsrat der publity angekündigt, sein Vorstandsmandat in der publity im Falle einer Einigung mit dem Aufsichtsrat der PREOS zum 31. Dezember 2020 niederlegen zu wollen. Thomas Olek hat sein Engagement für die PREOS davon abhängig gemacht, dass angesichts des großen Zuspruchs aus dem Aktionärskreis anstelle der zunächst geplanten Bardividende für das Geschäftsjahr 2020 erneut eine Ausgabe von Gratisaktien erwogen wird. Zusätzlich hat Olek die Durchführung einer 10 %-Barkapitalerhöhung im Januar 2021 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gefordert. Beide Maßnahmen sollen dazu dienen, der PREOS die für die Fortsetzung ihres dynamischen Wachstumskurses erforderliche Liquidität zu sichern. Als mögliche Zeichnerin der Barkapitalerhöhung käme insbesondere die publity in Betracht. Der Aufsichtsrat steht diesen Zielen und Vorstellungen von Olek positiv gegenüber. Investor & Public Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Telefon +49(0) 69/905505-52

E-Mail: preos@edicto.de 22.09.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de