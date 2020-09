Köln (ots) - Seit der Erstausstrahlung der ersten Staffel bei KiKA erfreut sich die Serie Power Players größter Beliebtheit bei den Kids. Die CGI-Serie der ZAG Studios um Axel und seine Spielzeughelden überzeugt mit spannenden Plots und fesselt mit Themen wie Freundschaft, Teamwork, Abenteuer und Mut.Ab 25. September kommen alle 26 Folgen der ersten Staffel in einer Doppel-DVD-Box in den Handel. Als Bonus enthalten sind 5 actiongeladene Kurzfolgen und ein Trailer mit spannenden Hintergrundinfos zu den Figuren. Digital ist die erste Staffel bereits erhältlich.Ab dem 23. Oktober folgt dann Staffel 2 digital und am 13. November, kurz nach der Erstausstrahlung der zweiten Staffel im KiKA, als 2-DVD-Softbox mit weiteren 26 Abenteuern der Powers Players.Axel lebt den Traum eines jeden Kindes: Eines Tages entdeckt der Neunjährige das Geheimlabor seines Onkels und darin eine Kiste voller merkwürdiger Spielsachen. Mit einer mysteriösen Energiequelle erweckt er die Spielzeughelden "Power Players" zum Leben und wird dank magischer Armbänder selbst zur Actionfigur. Aber Axel hat auch den Bösewicht Madcap zum Leben erweckt, der die Armbänder stehlen will, um damit die Welt zu beherrschen. Gemeinsam mit den "Power Players" stellt sich Axel Madcap und seiner Schurkentruppe entgegen.In der zweiten Staffel erlebt Axel zusammen mit den Power Players spannende Abenteuer, so organisieren sie einen Wrestling-Wettkampf, oder erleben zusammen Halloween. Doch der Schein trügt, denn der Bösewicht Madcap und seine Schergen lassen keinen Versuch aus, um Axel die Armbänder zu klauen!Power Players Staffel 1Veröffentlichung: 25.09.2020Produktionsland: FrankreichProduktionsjahr: 2020Genre: Kids & FamilyMedium: DVD/ VoDUVP: 14,99 EURBest-Nr.: 9901P0009145-01EAN: 4042999129757Laufzeit: 26 x 11 min.Bildformat: 16:9Tonformat: Dolby Digital 2.0 DeutschFSK: Ab 6 JahrenExtras / Bonus: 5 Kurzfolgen, TrailerVerpackung: 2-DVD-SoftboxPower Players Staffel 2Veröffentlichung: 13.11.2020Produktionsland: FrankreichProduktionsjahr: 2020Genre: Kids & FamilyMedium: DVD / VoDUVP: 14,99 EURBest-Nr.: 9901P0009145-02EAN: 4042999129818Laufzeit: 26 x 11 min.Bildformat: 16:9Tonformat: Dolby Digital 2.0 DeutschFSK: Ab 6 JahrenExtras / Bonus: TrailershowVerpackung: 2-DVD-Softbox Power Players Hörspiele Staffel 1 ab November digital und als CD erhältlichZusätzlich möchten wir Sie auf den Launch der neuen "Power Players"-Hörspiele von Karussell (Universal Music GmbH) aufmerksam machen: Im November 2020 werden die ersten vier auf der gleichnamigen Animationsserie basierenden "Power Players"-Hörspiele veröffentlicht. Die Originalhörspiele begeistern mit den Stimmen, Soundeffekten sowie der Musik der Fernsehserie. Die heldenhaften Abenteuer werden für die jungen Hörer von einem zusätzlichen Erzähler begleitet. Die spannenden Hörspiele zur KiKA-Erfolgsserie bringen die Spielzeughelden in alle Kinderzimmer.Die vier Hörspiele erscheinen ab November 2020 als CD und Download, mit jeweils sechs, bzw. sieben Episoden der 1. Staffel der Serie und einer Spieldauer von etwa 70 Minuten. Zudem werden alle Hörspielgeschichten auch im Stream verfügbar sein. Weitere Action-Hörspiele zur 2. und 3. Staffel der "Power Players" werden im Jahr 2021 veröffentlicht.Über eine redaktionelle Einbindung würden wir uns freuen.Packshots und Szenenbilder stehen hier (https://we.tl/t-qbXhofI4H6) zum Download bereit.Benötigen Sie für Ihre Berichterstattung mehr Informationen oder ein Rezensionsexemplar, möchten Sie eine Verlosung durchführen?Schreiben Sie eine Mail an:presse@daspressebuero.com (mailto:presse@daspressebuero.com)Die WDR mediagroup vertreibt die SVoD-, TV-, Audio-, Merchandising- und Publishing-Rechte von "Power Players" im deutschsprachigen Europa.Release Company - Label und DigitalvertriebDie Release Company - a division of WDR mediagroup - betreibt den DVD-Blu-ray und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR und anderer ARD-Anstalten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus fast 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeBilser Str. 11 - 13, 22297 HamburgTel. 040 / 514 011 - 68E-Mail: presse@daspressebuero.comGaby RathLeiterin KommunikationWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 1150667 KölnTelefon +49 221 2035 208gaby.rath@wdr-mediagroup.comwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/4713614