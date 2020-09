Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Für ihren Wiederaufbaufonds nimmt die Europäische Union (EU) als Institution erstmals in großem Stil Schulden auf, für sicherheitsorientierte Anleger eröffnet das Chancen, so die Experten von DWS.Es herrsche Anlagenotstand am Anleihemarkt. Wie sehr, lasse sich etwa an den Renditen börsennotierter deutscher Staatsanleihen ablesen. Mit Ausnahme der Papiere, die erst nach 2046 fällig würden, hätten alle Ende August eine negative Verzinsung aufgewiesen. Wer sich also zu diesem Zeitpunkt eine entsprechende Anleihe ins Depot gelegt habe, müsse eine Gebühr für die hohe Sicherheit zahlen, die Bundesanleihen bieten würden. Schließlich zähle Deutschland zu den wenigen Ländern weltweit, die über eine exzellente Kreditwürdigkeit verfügen würden und von allen drei maßgeblichen Ratingagenturen, Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's, eine Top-Bewertung erhalten hätten. Daher seien deutsche Staatsanleihen aktuell der Qualitätsmaßstab in Europa. ...

