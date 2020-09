Wien (www.anleihencheck.de) - Der Wochenbeginn startete datenmäßig ruhig, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch heute würden in den USA nur die Verkaufsdaten bestehender Häuser veröffentlicht, in der Eurozone gehe es mit der Veröffentlichung des Konsumentenvertrauens ein wenig spannender zu. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG hätten in ihren Schätzungen das Ansteigen der Covid-19-Fallzahlen seit einigen Wochen miteinfließen lassen. Somit würden sie beim Konsumentenvertrauen für die Eurozone keine Verbesserung ansetzen. ...

