Der 158. Tag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser begann heute mit einer Zeugeneinvernahme per Videokonferenz in die Schweiz. Der Zeuge H. war Steuerberater des mitangeklagten Schweizer Vermögensberaters Norbert Wicki und war bei einem Treffen mit Grasser, dem nun mitangeklagten Anwalt Gerald Toifl und Wicki am 3. Dezember 2009 in Zürich dabei. Es sei dabei um die Probleme ...

