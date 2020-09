Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 22.09.2020

Kursziel: 8,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,60.

Zusammenfassung:

Aroundtown gab die Ergebnisse seines öffentlichen Aktienkaufs bekannt - bis zu 165 Mio. Aktien zwischen EUR4,60 und EUR5,00 pro Aktie. Es wurden rund 121,3 Mio. Aktien angeboten, was leicht unter dem erforderlichen Mindestvolumen von 125 Mio. lag. Dies bedeutet, dass der endgültige Kaufpreis auf EUR5,00 festgelegt ist. Das Unternehmen wird weiterhin Erlöse aus nicht zum Kerngeschäft gehörenden Immobilienverkäufen für das am 2. Juni angekündigte Rückkaufprogramm in Höhe von EUR500 Mio. einsetzen. Das Volumen wird auf maximal EUR393,3 Mio. angepasst, um das kombinierte Rückkaufvolumen von maximal EUR1 Mrd. aufrechtzuerhalten. Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR8,60 bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.60 price target.



Abstract:

Aroundtown announced results of its public share purchase-up to 165m shares between EUR4.6 and EUR5.0 per share. Some 121.3m shares were tendered falling slightly short of the 125m required minimum volume meaning the final purchase price is set at EUR5.0. The company will continue to deploy proceeds from non-core property disposals for the EUR500m buyback program announced 2 June, and the volume will be adjusted to a maximum of EUR393.3m to maintain the combined maximum EUR1bn buyback volume. Our rating remains Buy with an EUR8.6 price target.



