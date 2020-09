Berlin (ots) -- 28 Mal 5-Sterne für Homeday- Alle eingereichten Standorte erreichen bestmögliche Bewertung- Homeday beweist höchste Qualität bei sehr hohem Wachstum Das technologiegestützte Maklerunternehmen Homeday konnte sich beim aktuellen Capital Makler-Kompass 2020 als klassenbester Hybridmakler durchsetzen. Das Unternehmen erhält für 28 Standorte die Bestbewertung "5-Sterne-Makler" und damit für jeden Standort, mit dem es an dem Wettbewerb teilgenommen hat."Das Ergebnis zeigt, dass wir beides geschafft haben, sehr schnell zu wachsen und zugleich unserem hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden", sagt Steffen Wicker, CEO von Homeday. Zum Hintergrund: Homeday hat im Jahr 2019 die Anzahl seiner Vermittlungsaufträge um 515 Prozent gesteigert und war damit der am schnellsten wachsende bundesweite Makler in Deutschland. "Für das sehr gute Abschneiden danke ich dem gesamten Homeday-Team und ganz besonders unseren Maklern vor Ort, die eine zentrale Rolle dabei spielen, dass unsere Kunden mit uns so zufrieden sind. Die Awards sind eine Bestätigung für ihre herausragende Leistung", führt Wicker aus.Ausgezeichnet wurden die Homeday-Standorte in den Millionenstädten Berlin, Hamburg, München und Köln sowie verteilt über ganz Deutschland in Augsburg, Bergisch-Gladbach, Bielefeld, Bochum, Chemnitz, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt a.M., Gelsenkirchen, Göttingen, Hannover, Kaiserslautern, Leipzig, Leverkusen, Mannheim, Mönchengladbach, Neuss, Nürnberg, Saarbrücken, Salzgitter und Wuppertal.Der Capital Makler-Kompass ist eine umfassende Studie zur Qualität der Maklerleistungen in Deutschland und wurde in diesem Jahr bereits zum siebten Mal durchgeführt. Dafür bewertet das Fachmagazin Capital zusammen mit dem iib Dr. Hettenbach Institut und dem Analysehaus Scope Investor Services in einem zweistufigen Verfahren die Qualität von Kaufvermittlern von Wohnimmobilien. Neben dem Umfang des Immobilienangebotes nehmen die Tester die Kriterien Qualifikation, Prozessqualität, Exposé, Vertrag und Service unter die Lupe. Für das Jahr 2020 wurden insgesamt 2.081 Immobilienvermittler getestet.Über HomedayHomeday (www.homeday.de (http://www.homeday.de)) ist das wachstumsstärkste bundesweite Maklerunternehmen in Deutschland. Mit moderner Technologie macht Homeday Prozesse für Makler und Kunden einfacher, transparenter und effizienter. Bei Homeday erhalten Immobilienverkäufer einen vollen Maklerservice mit erfahrenen Maklern vor Ort - und zahlen keine Provision. Auch Käufer zahlen weniger als marktüblich und haben damit mehr Geld zur Verfügung. So spart Homeday beiden Tausende Euro.2015 wurde Homeday von Steffen Wicker, Dmitri Uvarovski und Philipp Reichle gegründet und hat seitdem bundesweit über drei Milliarden Euro Immobilienvolumen erfolgreich vermittelt - und dabei Verkäufern und Käufern über 24 Millionen Euro Provision gespart. Heute begleitet ein Team von knapp 200 Mitarbeitern und 180 selbständigen Homeday-Maklern deutschlandweit Immobilienverkäufer und -käufer von der Verkaufsabsicht bis zum Vertragsabschluss durch den gesamten Vermittlungsprozess.Pressekontakt:Volker BinnenböseHomeday GmbH | Senior Manager PR & CommunicationsPhone: +49 179 701 58 35E-Mail: presse@homeday.dewww.homeday.deOriginal-Content von: Homeday GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121300/4713719