Unterföhring (ots) -- Brandneues Sky Original: Die fesselnde Horror-Mystery-Serie"Hausen" mit Charly Hübner als Hausmeister eines marodenPlattenbaus mit bösartigem Eigenleben mit allen Folgen zuHalloween (ab 29.10)- Die DC-Horror-Serie "Swamp Thing" mit Staffel 1 neu (ab 9.10.)- Starke Kriegsfilme als exklusive Premieren: Sam Mendes "1917"(ab 16.10) und Roland Emmerichs "Midway - Für die Freiheit" (ab9.10.)- Caroline Links Bestsellerverfilmung "Als Hitler das rosaKaninchen stahl" (ab 3.10.) und "Bloodshot" (ab 2.10.) mit VinDiesel neu- Zu Halloween über 60 Horror-Filmhits- Die viel diskutierte Drama-Serie "I May Destroy You" startet (ab19.10.)- Die Drama-Serie "For Life" mit der ersten Staffel (ab 5.10) unddie erfolgreiche Sitcom "Single Parents" mit der zweiten Staffel(ab 15.10.)- Die lang erwartete, als Finale geplante Folge 16 von "TheWalking Dead" Staffel 10b (ab 5.10.) über Fox mit der komplettenStaffel auf Abruf- Die neue französische Thriller-Serie "Trauma - Der Fall AdamBelmont" (ab 7.10.) über 13th Street, "Marvel's Runaways" S3 (ab1.10.) über Syfy- Der große Emmy-Gewinner "Watchmen" (11 Auszeichnungen) und diePreisträger "Succession" (7 Emmys), "Euphoria" (3 Emmys) "I KnowThis Much Is True", "Insecure" und "Zoey's ExtraordinaryPlaylist" exklusiv Unterföhring, 22. September 2020 - Halloween kann kommen! Denn pünktlich zum Fest des Grauens startet auf Sky Ticket das neue deutsche Sky Original "Hausen". In der Horror-Mystery-Serie mit Charly Hübner entwickelt ein düsterer Plattenbau ein bösartiges Eigenleben. Ab 29. Oktober sind alle Folgen verfügbar. Außerdem gibt's neu und exklusiv die DC-Horror-Serie "Swamp Thing". Auch für alle Filmfans veranstaltet Sky Ticket zu Halloween ein Gruselfest der Superlative. Über 60 Hits versprechen beste Gänsehaut-Garantie. Mit dabei sind sieben "Nightmare on Elm Street"-Schocker, die komplette "Final Destination"-Reihe, die ersten drei "Scream"-Erfolge, plus Klassiker wie "Der Exorzist" und "Blair Witch Project" und brandneue Filme wie der Oktober-Start "Underwater: Es ist erwacht", "Zombieland: Doppelt hält besser" und "Doctor Sleeps Erwachen". die exklusiv auf Sky Ticket zu sehen sind. Dazu feiern große Blockbuster wie Sam Mendes dreifach oscarprämiertes Kriegsdrama "1917", "Bloodshot" mit Vin Diesel und "Midway - Für die Freiheit" im Oktober ihre exklusive Streaming-Premiere auf Sky Ticket.Mit "I May Destroy You" - einer BBC-HBO-Koproduktion - startet eine der am meisten diskutierten Serien des Jahres von und mit Michaela Coel, die Gewalt und sexuelle Selbstbestimmung in der Londoner Partyszene schonungslos zum Thema macht. "For Life" ist eine Justiz-Thriller-Serie nach dem wahren Fall eines unschuldig verurteilten Häftlings, die von Hip-Hop Star 50 Cent produziert wurde. Und mit der zweiten Staffel von "Single Parents" geht die erfrischende Sitcom um alleinerziehende Eltern weiter.Neben exklusiven Blockbustern wie "Joker", "Once Upon A Time in... Hollywood", "Pets 2", "Drachenzähmen leicht gemacht 3" oder "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" sind auch zahllose Klassiker und Filmhits jederzeit über Sky Ticket verfügbar. So können sich Filmfans etwa im Oktober neu auf Kathryn Bigelows starken "Tödliches Kommando - The Hurt Locker", das deutsche Jugenddrama "Nirgendwo" mit Jella Haase und Sam Peckinpahs gnadenlosen Western "The Wild Bunch - Sie kannten kein Gesetz" freuen.Die neuen Sky Ticket Highlights im Oktober:Serien, Shows & Dokumentationen:- Marvel's Runaways S3 (1.10.) - Syfy- Warrior S2 (3.10.) OV-Fassung- For Live S1 (5.10.)- The Walking Dead S10 Folge 16 (5.10.) - Fox- Trauma - Der Fall Adam Belmont S1 (7.10.) - 13th Street- Rätsel der Wildnis - Auf Expedition mit Damian & Matt S1 (6.10.)- Discovery- Close Enough S1 (ab 8.10.) - TNT Comedy- Swamp Thing S1 (9.10.)- The Gloaming S1 (14.10.) - Fox- Single Parents S2 (15.10.)- Bluff City Law S1 (15.10.) - TNT Serie- Enthüllt: Geheimnisse der Meere S3 (18.10.) - Nat Geo- Room 104 S4 (21.10.)- Geheimnisvolle Geschichte - Auf Spurensuche mit Justin Fornal S1(23.10.) - Discovery- I May Destroy You S1 (19.10.)- Search Party S3 (24.10.) - TNT Comedy- Autofahren für Frauen in Saudi-Arabien (25.10.)- Ins Unbekannte - Mysterien auf der Spur (25.10.) - SpiegelGeschichte- Burden of Truth S1 (26.10.) - Universal TV- Strike Back S7 (26.10.) - Fox- Ice Road Rescue - Extremrettung in Norwegen S5 (26.10.) - NatGeo- Kill Chain: The Cyber War on America's Elections (28.10.)- After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News (28.10.)- Hausen (29.10.) Filme:- Bloodshot (ab 2.10.)- Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (ab 3.10.)- Das Wunder von Marseille (ab 7.10.)- Midway - Für die Freiheit (9.10.)- Cats (10.10.)- Becoming - Das Böse in ihm (12.10.)- Lying and Stealing (14.10.)- 1917 (16.10.)- Rodin - Spy, Agent, Hero (17.10.)- Queen & Slim (21.10.)- Underwater - Es ist erwacht (23.10.)- Jay and Silent Bob Reboot (24.10.)- Teen Spirit (28.10.)- Spione Undercover - Eine wilde Verwandlung (30.10.)- Die Drei !!! (31.10.) Weitere Serien- und Film-Neustarts:- Evan Allmächtig (4.10.)- The Tale - Die Erinnerung (6.10.)- Tödliches Kommando - The Hurtlocker (10.10.)- Nirgendwo (13.10.)- The Wild Bunch - Sie kannten kein Gesetz (26.10.) Über Sky TicketMit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Über Sky TicketMit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf einem Gerät ihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.