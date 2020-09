DJ MARKT USA/Wall Street zum Start stabil erwartet

Nach den zum Teil deutlichen Verlusten zu Wochenbeginn zeichnen sich am Dienstag zu Handelsbeginn stabile Kurse ab. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 legt leicht um 0,1 Prozent zu, der Future auf den Dow gibt hingegen 0,1 Prozent nach.

Wie zuvor an den europäischen Börsen rutschten am Montag die Indizes auch in den USA zeitweise massiv ab, konnten aber einen Teil der Verluste im weiteren Verlauf wieder etwas einfangen. Der Handel an den Börsen ist derzeit von starken Schwankungen vor allem bei den technologielastigen Nasdaq-Indizes geprägt, eine klare Indikation für die anhaltend hohe Nervosität bei den Anlegern.

Am Handelsumfeld hat sich indessen wenig verändert. Angesicht der vor allem in Europa rapide steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen ist die Angst vor neuen Lockdowns groß. Für die ohnehin schleppend verlaufende Erholung der Weltwirtschaft wäre dies ein massiver Rückschlag. Zudem schwindet die Hoffnung auf eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten auf ein neues staatliches Hilfspaket für die US-Wirtschaft. Marktteilnehmer bezweifeln zunehmend, dass vor den Präsidentschaftswahlen im November noch ein Stimulierungsprogramm zustande kommt.

Im Fokus der Anleger steht ein Kongressauftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell. In dem vorab veröffentlichen Redetext betont Powell die Notwendigkeit weiterer staatlicher Stützungsmaßnahmen.

Konjunkturseitig ist die Agenda übersichtlich. Lediglich Daten zum Verkauf bestehender Häuser stehen zur Veröffentlichung an.

