Mit dem Beginn der Grippesaison ist die Entwicklung eines bahnbrechenden Therapeutikums zur Behandlung von Influenza- und COVID-19-Ko-Infektionen dringend erforderlich

AUSTIN, Texasverbreiten, ist FLUVID eine dringend benötigte und potenzielle bahnbrechende Therapie zur Behandlung kombinierter Infektionen mit Influenza und COVID-19-Viren. FLUVID könnte verwendet werden, um Immunität gegen Infektionen zu bieten oder um Infektionen zu behandeln, sobald sie aufgetreten sind.



FLUVID ist der Höhepunkt jahrelanger Forschung und Entwicklung. Es enthält außergewöhnliche Influenza-Antikörper, die auf alle bekannten Influenza-Stämme abzielen, kombiniert mit dem kürzlich entdeckten COVID-19-Antikörper des Unternehmens, einer passiven Immunität, die von Patienten stammt, die sich ohne ernsthafte Erkrankung schnell von dem Virus erholt haben. FLUVID nutzt die bestverfügbare Immunität des Menschen, um eine voraussichtlich sichere und wirksame Therapie gegen beide tödlichen Viren bereitzustellen.

Mehrere Influenzastämme sind für die saisonalen Krankheiten und Pandemien auf der ganzen Welt verantwortlich. Unter diesen multiplen Influenzastämmen gibt es jedoch kleine Teile des Virus, die allen Stämmen gemeinsam sind. Jahrelang haben Wissenschaftler von XBiotech gewissenhaft menschliche Spender auf Antikörper untersucht, die auf diese Regionen abzielen können, die Influenzaviren teilen. Durch die Identifizierung von Antikörpern, die auf die gemeinsamen Bereiche der Influenzaviren abzielen, kann XBiotech eine einzige Therapie entwickeln, mit der praktisch alle bekannten Stämme behandelt werden können.

Die Vision von XBiotech hat sich mit der Entdeckung der Antikörper IH201 und IH302 ausgezahlt. Zusammen neutralisieren diese beiden Influenza-Antikörper saisonale H1N1- und H3N2-Influenzastämme sowie pandemische Influenzastämme, darunter: H1N1 (Spanische Grippe), die 500 Millionen Menschen infizierte und weltweit 50 Millionen tötete, H2N2 (Asiatische Grippe), H3N2 (Hongkong-Grippe), bei der 4 Millionen Menschen ums Leben kamen, das neuere H1N1 (Kalifornien-Virus), das seit 2014 verbreitete Hongkong (H3N2)-Virus und die sporadischen, aber persistierenden Vogelgrippestämme H5N1, H5N2 und H7N9. Darüber hinaus zielen die True Human-Antikörper IH201 und IH302 auf die Influenzastämme H9N2 und H10N8 ab, die derzeit bei Geflügel weit verbreitet sind und bei denen ein zukünftiges Pandemiepotential beim Menschen vermutet wird. Die Influenza-Antikörper von XBiotech zielen daher auf praktisch alle bekannten Influenzastämme und -subtypen ab, die im letzten Jahrhundert weit verbreitete Krankheiten verursacht haben, und es wird sogar erwartet, dass sie die Vogelgrippestämme neutralisieren, von denen erwartet wird, dass sie in Zukunft Menschen infizieren können. FLUVID wird IH201- und IH302-Antikörper zusammen mit dem Anti-COVID-19-Antikörper des Unternehmens enthalten.

John Simard, President und CEO von XBiotech, kommentierte dies wie folgt: "Wir glauben, dass eine kombinierte Antikörpertherapie der beste Weg ist, um sich auf die Grippesaison oder einen größeren Ausbruch einer Influenzapandemie vorzubereiten, der in Kombination mit COVID-19 auftreten kann. Das Entdeckungsprogramm von XBiotech ist einzigartig und wir haben jetzt Therapiekandidaten zur Behandlung von Infektionen für mehrere Krankheitserreger und Ko-Infektionen in der Praxis."

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes, globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich ganz der Pionierarbeit im Bereich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer Reihe von Therapien voran, die auf der Nutzung natürlich vorkommender Antikörper von Patienten mit Immunität gegen bestimmte Krankheiten basieren. Der Ansatz, die natürliche Immunität des Menschen als Quelle für neue Arzneimittel zu nutzen, bietet das Potenzial, die Versorgungsstandards für ein breites Spektrum von Krankheiten neu zu definieren. XBiotech, mit Hauptsitz in Austin, Texas.

Über True Human Therapeutische Antikörper

Die True Human-Antikörper von XBiotech sind die einzigen verfügbaren Antikörper, die ohne Modifikation von Individuen gewonnen werden, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. (Im Gegensatz zu allen im Handel erhältlichen Antikörpern, die als "vermenschlicht" oder "vollständig menschlich" bezeichnet werden, werden die True Human-Antikörper von XBiotech direkt und ohne Modifikation aus der natürlichen menschlichen Immunantwort auf bestimmte Krankheiten gewonnen und verursachen daher nachweislich keine Immunogenität). Mit den Erforschungs- und klinischen Programmen für verschiedene Krankheitsbereiche haben die True Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers zur Bekämpfung von Krankheiten mit erhöhter Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit zu nutzen.

