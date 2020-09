Bei IT- und Online-Services kommen Eltern mit Einrichtung oder Bedienung schon einmal durcheinander. Wie gut, dass die eigenen Kinder sich da auskennen. Dafür stünde ihnen viel Geld zu. E-Mails einrichten, Fotos bearbeiten und ausdrucken, ausgemistete Klamotten auf Ebay verkaufen oder auf Facebook alte Freunde finden - die IT- und Internetwelt hält für viele Menschen jenseits der 40 oder 50 einige Herausforderungen bereit. Die eigenen Kinder - egal, ob 10 oder 25 - erledigen die meisten dieser Aufgaben dagegen mit ein paar Klicks in wenigen Minuten. Die auf PC-Training und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...