München/Köln (ots) - Am 30. September startet i&u TV gemeinsam mit zahlreichen Top-YouTuber*innen das fünftägige Charity-Livestream-Event YouTopia. Mit dem 99-stündigen Livestream möchten die Initiatoren auf das wahrscheinlich drängendste Thema unserer Zeit aufmerksam machen: Den Klimawandel. Dazu leben bis zu acht Creator*innen zusammen für fünf Tage unter einer riesigen Kuppel und gestalten mit vielen prominenten Überraschungsgästen vom frühen Morgen bis in die späte Nacht das vielfältige Programm: Gameshows, Umwelt-Experimente, Science-Talks und Aktionen mit hochkarätigen Wissenschaftler*innen. Als Gaststars sind Judith Rakers, Günther Jauch, Cem Özdemir, Eckart von Hirschhausen, Ranga Yogeshwar und viele weitere dabei.Das Geschehen wird non-stop im Livestream und On-Demand auf YouTube zu sehen sein - und über die gängigen Social Media-Plattformen wie Instagram und TikTok flankiert. Immer mit dabei: Die große YouTube-Community, die mit ihren Stars ein gemeinsames großes Ziel verfolgt: Möglichst viel Geld sammeln, um eine riesige Baumspende an die renommierte Aufforstungsorganisation Plant for the Planet zu übergeben.YouTopia ist eine Produktion von i&u TV/LEONINE in Zusammenarbeit mit YouTube/Google. Unterstützt wird das Live-Ereignis von ausgewählten Sponsoren, bei denen Nachhaltigkeit ein zentrales Unternehmensziel ist. E.ON Energie Deutschland, Toyota Deutschland, ALDI Nord und ALDI SÜD, Volvic, Ritex und toom Baumarkt werden die Bewohner*innen zu unterhaltsamen Challenges herausfordern und YouTopia mit verschiedenen Aktionen und Baumspenden unterstützen.YouTopia-Erfinder und Science-YouTuber Jacob Beautemps: "Um möglichst viele junge Menschen zu erreichen, haben wir auch YouTuber eingeladen, die man erst einmal vielleicht nicht mit diesem Thema assoziieren würde - aber auch das ist eine Message von YouTopia: Wir sind nicht perfekt, wir fahren mal Auto, fliegen vielleicht oder essen mal Fleisch, aber das heißt nicht, dass man nicht auch etwas für die Umwelt machen kann. Wir wollen nicht mit dem Zeigefinger auf jemanden zeigen, sondern applaudieren, wenn jemand etwas für die Umwelt macht. Und wir zeigen, wie jeder durch kleine Dinge etwas bewirken kann."Andreas Zaik, Geschäftsführer von i&u TV, sagt: "Wir schaffen mit YouTopia ein multimediales Live-Format, das es so noch nie gegeben hat: Charity-Projekt, Gameshow, Talkformat und Wissenschaftssendung in einem. Wir erzählen emotionale Geschichten von Menschen, die gegen Umweltzerstörung kämpfen und zeigen, dass es Hoffnung gibt, wenn sich Viele zusammenschließen, um mit Leidenschaft nach innovativen Lösungen zu suchen."Über LEONINE:LEONINE ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus liegt darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein. Das Unternehmen wurde 2019 durch den Zusammenschluss der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV, Wiedemann & Berg Film und W&B Television gebildet.Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows, Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle und co-produziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den Produktionsmarken von LEONINE, zu denen Wiedemann & Berg Film, W&B Television, i&u TV, Odeon Film und Odeon Entertainment gehören, stehen preisgekrönte Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE vermarktet eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Marktteilnehmer mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV Partner ebenso wie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.Über i&u TV:i&u TV produziert Informations- und Unterhaltungsformate für die größten TV-Sender Deutschlands und digitale Plattformen. Zu den Produktionen zählen einige der erfolgreichsten Primetime Shows im deutschen Fernsehen wie "Klein gegen Groß", "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger, "Die ultimative Chartshow" und "stern TV". Neben Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger stehen für die Shows von i&u TV regelmäßig die beliebtesten und bekanntesten Moderatoren Deutschlands vor der Kamera.Zu den Aktivitäten von i&u TV zählen darüber hinaus der Auf- und Ausbau sowie das Channel-Management der YouTube Kanäle "Klein gegen Groß" und "stern TV". Mit dem eigenen YouTube-Channel "Breaking Lab" betreibt i&u TV mit YouTube Creator Jacob Beautemps außerdem einen erfolgreichen Wissenskanal, der kürzlich für die Goldene Kamera in der Kategorie "Best of Information" nominiert wurde.Produktionen von i&u TV wurden nominiert und ausgezeichnet u.a. mit Goldene Kamera, Bambi, Deutscher Fernsehpreis, YouTube Award, CNN Journalist Award, Deutscher Comedypreis, Bayerischer Fernsehpreis.