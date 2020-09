Zwar kann der DAX am Dienstag rund 1% auf 12.670 Punkte zulegen - eine Erholung von den gestrigen Verlusten von 4,4% ist das jedoch noch lange nicht. Indes korrigierte das Ifo-Institut seine Prognose für die deutsche Wirtschaft nach oben: Statt um 6,7% werde sie in diesem Jahr lediglich um 5,2% schrumpfen, so die Konjunkturbeobachter. Sorgen bei der Allianz - Enttäuschung bei Tesla Meistgehandelte Aktie in Stuttgart ist am Dienstag die Allianz, die bis zum Mittag 1% abgibt. Auf die Stimmung drücken ...

