DJ Merck forscht mit ALX über Keytruda-Einsatz bei Kopf-Hals-Karzinom

Von Chris Wack

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck arbeitet mit einem Partner bei einer Studie für sein Krebsmedikament Keytruda zusammen. Merck will zusammen mit ALX Oncology eine Kombination aus Keytruda und ALX148, an dem ALX Oncology die weltweiten Rechte hält, zur Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Art Kopf-Hals-Karzinom erforschen. ALX Oncolgy wird dafür zwei Phase-2-Studien durchführen.

September 22, 2020 07:57 ET (11:57 GMT)

