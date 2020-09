Der "klassische Mittelständler" steht in Deutschland für Familientradition, Innovation und den ehrlichen Kaufmann. Vom kleinen Handwerker bis zum großen Konzernlenker zählt sich jeder gerne dazu. In China ist der Mittelstand dagegen immer noch ein relativ junges Phänomen - ein weiterer Grund, einen genaueren Blick auf diese wachsende Unternehmensklasse zu werfen. Von Axel Rose Was haben Bratwurst, Kindergarten und Mittelstand gemeinsam? Alle drei sind sogenannte Lehnwörter: also typisch deutsche ...

