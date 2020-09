Das Unternehmen stellt sein fortschrittlichstes Produktupdate mit sicheren, richtlinienkonformen Kommunikationstools vor, die eine sofortige, kontextbezogene Teamzusammenarbeit ermöglichen und gleichzeitig die Notwendigkeit formeller, zeitaufwändiger Besprechungen verringern

CHICAGO, Sept. 22, 2020, ein preisgekrönter sicherer Mobile-Messaging-Dienst, hat heute sein fortschrittlichstes Produktupdate mit der Einführung verschlüsselter Gruppenvideo- und Sprachanrufe sowie Zusammenarbeit in Echtzeit für Mobilgeräte und Desktops bekanntgegeben. Die neuen Funktionen wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern und die Produktivität am Arbeitsplatz durch eine kontextbezogenere, nahtlosere Kommunikation mit Sprach-, Video- und Textnachrichten zu steigern. Gleichzeitig können Unternehmen die Kontrolle und die Einhaltung von Richtlinien aufrechterhalten.

"NetSfere wurde von Grund auf für Unternehmen entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf drei Dingen liegt: Sicherheit, Verschlüsselung und Unternehmenssteuerung", so Anurag Lal, President und CEO. "Beliebte, für Verbraucher entwickelte Messaging-Apps wie Slack, Skype und WhatsApp haben den Standard für Funktionen im Bereich der mobilen Kommunikation gesetzt, wurden jedoch nie im Hinblick auf Unternehmenssicherheit und -steuerung entwickelt. Durch Hinzufügen neuer Optionen für die Zusammenarbeit zu den Plattformangeboten von NetSfere können wir Unternehmen jetzt die Tools zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um ihre Belegschaft dahingehend zu optimieren, produktiver zu sein, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen."

NetSfere ist weltweit verfügbar und wird auch in Zusammenarbeit mit der Deutsche Telekom GmbH, einem der weltweit führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen, und mit NTT Ltd., einem globalen Anbieter von Informations-, Kommunikations- und Technologiedienstleistungen, angeboten.

"Wir arbeiten seit mehreren Jahren mit NetSfere zusammen, um unseren Kunden im Rahmen des Portfolios von IKT-Produkten und -Dienstleistungen der Deutschen Telekom robustes und sicheres Messaging anzubieten", so Alexis Raftopoulos, Head of Sales Mobile Enterprise Solutions bei Deutsche Telekom Business Solutions. "Das Hinzufügen verschlüsselter Funktionen für Gruppenvideoanrufe und Bildschirmfreigabe verstärkt das Engagement von NetSfere, seinen Benutzern ein umfassendes, sicheres Mobile-Messaging-Erlebnis zu bieten, das die Zusammenarbeit und Produktivität der Mitarbeiter verbessert. Wir freuen uns, unseren Kunden und anderen Unternehmen weltweit diese Funktionen zur Verfügung stellen zu können."

"NTT Ltd. engagiert sich dafür, Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Migration hin zu digitalen Arbeitsplätzen zu unterstützen. Durch diese strategische Partnerschaft mit NetSfere bringen wir das sichere Mobile-Messaging-Erlebnis für Unternehmensbenutzer auf die nächste Ebene, indem wir eine einzige verschlüsselte Plattform für die Kommunikation und Zusammenarbeit von Text, Sprache und Video bereitstellen", so Danny Wong, Head of Sales bei NTT Ltd. in Singapur. "Dies ist in Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und im öffentlichem Sektor noch wichtiger, um die Geschäftskontinuität in einer sicheren und richtlinienkonformen Fernarbeitsumgebung mit ununterbrochener Servicebereitstellung für ihre Kunden in der neuen Normalität sicherzustellen."

Raúl Castañón-Martínez, Senior Analyst für Workforce Collaboration bei 451 Research, Teil des Geschäftsbereichs Global Market Intelligence von S&P, sagte: "Fast sechs Monate nach Beginn der COVID-19-Pandemie beginnen sich mehrere Trends herauszukristallisieren, die die langfristigen Auswirkungen auf die Kommunikation am Arbeitsplatz hervorheben. Unsere Stimme des Unternehmens:Die Blitzumfrage zum Coronavirus im Juni 2020unterstreicht die Notwendigkeit sicherer Kommunikations- und Zusammenarbeitstechnologien mit einer hohen Priorität auf der Informationssicherheit infolge des Ausbruchs. Mobile Messaging bietet verschiedene Funktionen, die besonders für mobile Mitarbeiter und Mitarbeiter mit Kundenkontakt relevant sind. Darüber hinaus sind Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen eine wichtige Differenzierung, insbesondere für Branchen mit strengen Anforderungen an die Richtlinienkonformität."

Laut dem Artikel Acht Schritte zur Modernisierung der Mitarbeiterkommunikation am digitalen Arbeitsplatzvon Gartner führen "verwirrende Technologieoptionen [...] zu inkompatiblen oder widersprüchlichen Optionen, die die Bemühungen zur Modernisierung der Mitarbeitererfahrung in Bezug auf die interne Kommunikation beeinträchtigen können" und "interne Kommunikation wird (aufgrund von steigender Frustration über E-Mail und veraltete Intranets) häufig als einseitiger Veröffentlichungskanal und nicht als Gelegenheit genutzt, einen kontinuierlichen Dialog zwischen und mit den Mitarbeitern zu führen." Gartner empfiehlt, "der internen Kommunikation Priorität einzuräumen, indem sie als strategische Säule in Ihrem Programm für digitale Arbeitsplätze behandelt wird. Stellen Sie Zeit, Ressourcen und Finanzmittel zur Verfügung, um sicherzustellen, dass von einer eigenständigen Anstrengung zu einem Aufwand übergegangen wird, der andere Prioritäten für digitale Arbeitsplätze wie den geschickten Umgang mit digitalen Technologien ergänzt."

Zu den neuen Funktionen für die sichere Zusammenarbeit von NetSfere gehören:

Gruppenvideoanrufe

Mit dieser neuen Funktion wird die Art und Weise der Zusammenarbeit von Teams neu definiert, indem eine sofortige Videokommunikation innerhalb einer vorhandenen Gruppenkonversation ermöglicht wird, um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer den vollständigen Kontext der Diskussion verstehen, bevor sie an der Besprechung teilnehmen. Jeder Videoanruf wird in Echtzeit verschlüsselt, so dass der Endbenutzer die volle Kontrolle über das Gespräch hat. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören Audio- und Video-Stummschaltungsanzeigen, Sprechanzeigen, audiobasierte visuelle Swaps, um aktuelle Teilnehmer in den Vordergrund zu rücken, und Benachrichtigungen, wenn Benutzer an Konversationen teilnehmen und diese verlassen.

Zusammenarbeit in Echtzeit

Telefonkonferenzen erreichen mit der neuen Echtzeit-Zusammenarbeit für Mobilgeräte und Desktops die nächste Produktivitätsstufe. Mit einem einzigen Antippen können Teilnehmer eines Gruppenvideoanrufs ihren Bildschirm sofort freigeben, um an internen Dokumenten und Materialien wie Bildern und Videos zusammenzuarbeiten. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören Overlay-Steuerelemente mit Lautsprecher- und Stummschaltoptionen sowie vollständige Navigationssteuerelemente, mit denen Sie sich während der Bildschirmfreigabe innerhalb oder außerhalb der App bewegen können.

Um mehr über NetSfere zu erfahren oder sich über die Mobile-Messaging-Dienste für Unternehmen zu erkundigen, besuchen Sie www.NetSfere.com.

Über NetSfere

NetSfere ist ein sicherer Messaging-Dienst und eine sichere Messaging-Plattform für Unternehmen von Infinite Convergence Solutions, Inc . NetSfere bietet branchenführende Funktionen für Sicherheit und Nachrichtenübermittlung, einschließlich weltweiter cloudbasierter Dienstverfügbarkeit, Verschlüsselung von Gerät zu Gerät, standortbasierter Funktionen und administrativer Kontrollen. Der Service wird auch in Zusammenarbeit mit der Deutsche Telekom GmbH, einem der weltweit führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen, und mit NTT Ltd., einem globalen Anbieter von Informations-, Kommunikations- und Technologiedienstleistungen, zur Verfügung gestellt, die NetSferegemeinsam ihren weltweiten Kunden anbieten. Der Dienst nutzt die Erfahrung von Infinite Convergence bei der Bereitstellung von Mobilitätslösungen für Tier-1-Mobilfunkbetreiber weltweit und einer Technologie, die mehr als 400 Millionen Abonnenten und über eine Billion Nachrichten jährlich unterstützt. NetSfere erfüllt auch die weltweiten gesetzlichen Anforderungen, einschließlich DSGVO, HIPAA, Sarbanes-Oxley, ISO 27001 und anderer. Infinite Convergence Solutions verfügt über Niederlassungen in den USA, Deutschland, Indien und Singapur. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.netsfere.com.

Medienkontakt

Brittany Johnson

Uproar PR für NetSfere

bjohnson@uproarpr.com

+1 312-878-4575 x246