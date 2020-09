Die voestalpine hat am Dienstag am Standort Donawitz im obersteirischen Leoben eine neue voll automatisierte Stranggießanlage in Betrieb genommen. Die Maschine hat rund 90 Mio. Euro gekostet und ist auf eine Mio. Tonnen Jahresproduktion ausgelegt. Hergestellt wird Stahl für die Weiterverarbeitung zu Spezialschienen für die Bahninfrastruktur, Premiumdrähte für die Automobilindustrie und hochqualitative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...