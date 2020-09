Die voestalpine hat am Standort Donawitz eine vollautomatisierte Stranggießanlage in Betrieb genommen. Die Produktionskapazität der Anlage mit einem Investitionsvolumen von rund 90 Mio. Euro ist auf eine Million Tonnen pro Jahr ausgelegt, teilt das Unternehmen mit. CEO Herbert Eibensteiner: "Die neue Stranggießanlage in Donawitz ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer führenden Position in technologisch anspruchsvollsten Märkten, wie etwa der Bahninfrastruktur, die sich auch im aktuell schwierigen Wirtschaftsumfeld stabil entwickelt. Gleichzeitig stellt dieses Investment einen wesentlichen Beitrag zur Absicherung des Standortes Donawitz für die kommenden Jahre dar". Die neue Stranggießanlage CC4 am Standort Donawitz, welche ...

