Unterföhring (ots) --Wolff-Christoph Fuss kommentiert, Moderator Sebastian Hellmannmeldet sich ab 20.30 Uhr aus dem Studio -Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Begegnung auf Sky Sport UHDauch live in Ultra HD übertragen -Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein Einen Monat nachdem der FC Bayern München mit dem Gewinn der UEFA Champions League das Triple feierte, kann der Rekordmeister am Donnerstag bereits den nächsten Titel einfahren. Im Spiel um den UEFA Super Cup in Budapest wartet mit dem FC Sevilla der Rekordgewinner der UEFA Europa League. Der Erfolg des FC Bayern 2013 ist bis heute nicht nur der einzige Super-Cup-Erfolg der Münchener, sondern das einzige Mal, dass ein deutscher Verein die Trophäe holen konnte.Ein zweiter Sieg der Münchener am Donnerstag würde nicht nur den vierten Titel innerhalb von drei Monaten, sondern auch den Ausbau der Super-Serie auf 22 Pflichtspiel-Siege in Folge seit Mitte Februar bedeuten. Sky überträgt die Partie um den UEFA Super Cup am Donnerstagabend ab 20.30 Uhr live auf Sky Sport 1 HD und exklusiv für Sky Q Kunden auch auf Sky Sport UHD.Wolff-Christoph Fuss kommentiert den Auftritt des Flick-Teams gegen den FC Sevilla. Zur Einstimmung auf die Partie in Budapest begrüßt Moderator Sebastian Hellmann die Zuschauer ab 20.30 Uhr aus dem Studio.Die UEFA Champions League 2020/21 bei SkyBereits heute und morgen Abend können Sky Kunden wieder regelmäßig Spitzenfußball aus der Königsklasse des europäischen Fußballs live erleben, wenn die Playoffs zur Teilnahme an der diesjährigen Gruppenphase der UEFA Champions League anstehen. Auch in der Saison 2020/21 wird nur Sky im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live übertragen. Darüber hinaus zeigt Sky an jedem Abend ein Einzelspiel live und exklusiv. Dazu zählen die exklusiven Live-Übertragungen der besten Einzelspiele mit Beteiligung deutscher Vereine während der Gruppenphase - darunter alle Topspiele am Mittwochabend - sowie alle Entscheidungsspiele der deutschen Klubs im Achtel- und Viertelfinale.Am Donnerstag, 1. Oktober überträgt Sky Sport News die Auslosung der Gruppen in Nyon ab 17.30 Uhr live im Free-TV sowie im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App. Am folgenden Freitagmittag gibt Sky dann die Einzelspiele bekannt, die während der Gruppenphase im deutschen Fernsehen live und exklusiv bei Sky übertragen werden.Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Fußball-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket und/oder Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Aktuell haben nur wenige Fans die Möglichkeit, die Spiele live im Stadion zu erleben. Da ist es wichtiger denn je, den Fans ein gutes Angebot zu machen. Sky Ticket bietet hier flexible Alternativen an (skyticket.de). Fans können sich schon ab EUR9,99 pro Monat in verschiedensten Varianten über die großartige Fußball-Vielfalt von Sky freuen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4714015