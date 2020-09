Apple-Fans und Analysten sehnen der Präsentation der neuen iPhone-Modelle entgegen. Wegen der Corona-Pandemie verschiebt sich diese voraussichtlich auf Ende Oktober. Doch schon jetzt wird wild über Namen und technische Details der neuen Geräte spekuliert. Der Leaker "L0vetodream" will bereits die Namen der vier neuen iPhone-12-Geräte in Erfahrung gebracht haben und hat diese am Montagabend per Twitter verraten. Demnach könnten die Geräte als "iPhone 12", "iPhone 12 Pro", "iPhone 12 Pro Max" und ...

