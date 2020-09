Die Corona-Pandemie hat den Münchner Versicherer schwer getroffen. Noch immer warten die Aktionäre auf eine Jahresprognose der Allianz. Zu allem Überfluss drohen dem Versicherer Millionenzahlungen an Gastwirte, die sich gegen eine Betriebsschließung abgesichert haben (DER AKTIONÄR berichtete). Jetzt hat die Allianz reagiert: Bei neu abgeschlossenen Verträgen in der Schaden- und Unfallversicherung soll es vom Grundsatz her keine Pandemie-Deckung mehr geben. Grundsätzlich nein, in Ausnahmefällen ja. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...