Nach Aussagen des Psychiaters Michael Kopelman, Professor für Neuropsychiatrie am King's College London, ist der inhaftierte WikiLeaks-Gründer Julian Assange akut suizidgefährdet, so das britische Blatt The Times.Es sei die bevorstehende Auslieferung, die Kopelman zufolge einen Suizidversuch auslöse...

