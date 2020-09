Die Corona-Krise und der Druck zum Kostensparen zwingen die Deutsche Bank zu Einschnitten in ihrem Filialnetz. Das größte deutsche Geldhaus werde bundesweit 100 Filialen schließen, also jede fünfte Zweigstelle, sagte der Leiter des Privatkundengeschäfts der Marke Deutsche Bank, Philipp Gossow, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

