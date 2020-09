BASF will in seiner Zentrale kräftig sparen. Demnach will das Unternehmen dort bis zu 2.000 Stellen streichen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, betreffen die Kürzungen vor allem die zentrale Dienstleistungseinheit Global Business Services. Dort soll fast ein Viertel der aktuell noch weltweit 8.400 Arbeitsplätze bis Ende des Jahres 2022 gestrichen werden.BASF will dadurch die Effizienz weiter steigern. So geht der weltgrößte Chemieproduzent davon aus, dass man durch diese Maßnahmen ab 2023 jährliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...