FRANKFURT (Dow Jones)--BASF will in der zentralen internen Dienstleistungseinheit des Konzerns in den nächsten zwei Jahren weltweit knapp ein Viertel aller Mitarbeiter einsparen. Durch eine Zentralisierung von Diensten, eine Vereinfachung von Prozessen und eine umfassende Digitalisierung soll der Bereich Global Business Services Ende 2022 mit bis zu 2.000 Stellen weniger auskommen, teilte der Chemiekonzern mit. Ziel ist es, die jährliche Kostenbasis ab 2023 um 200 Millionen Euro zu senken.

Der Bereich Global Business Services war erst zu Jahresbeginn mit 8.400 Mitarbeitern gestartet. Der jetzt geplante Personalabbau dort geht über die insgesamt 6.000 Stellen hinaus, die BASF im Rahmen des 2019 gestarteten Exzellenzprogramms streichen wollte. Die konkrete Umsetzung des Umbaus bei Global Business Services wird in den nächsten Monaten unter Beteiligung der Arbeitnehmervertreter erarbeitet.

September 22, 2020 09:39 ET (13:39 GMT)

