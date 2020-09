Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute ein weiteres mal Tesla, denn Chef Musk dämpft die seiner Ansicht nach zu hohen Erwartungen an den heutigen "Battery Day". Bei den Verkäufen steht 1&1 Drillisch im Zentrum des Interesses, nachdem das Unternehmen in Sachen 5G-Netze jetzt die Bundesnetzagentur um Vermittlung u.a. mit der Telekom gebeten hat.