Das Sozialressort und das Arbeitsmarktservice (AMS) in Oberösterreich wollen Mitarbeitern des Innviertler Flugzeugzulieferers FACC den Umstieg in Pflegeberufe schmackhaft machen. FACC hat in der Vorwoche angekündigt, wegen der Flaute in der Luftfahrt 650 Mitarbeiter abzubauen.Die Ausbildung sei kostenlos und werde vom Sozialressort finanziert, informierte Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...