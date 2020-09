Schondorf am Ammersee (ots) - Wer von der Commerzbank noch ein gebührenfreies Girokonto haben will, sollte sich wirklich beeilen. Denn ab 1. Oktober gibt es dieses Konto nicht mehr wie bisher. Noch zahlt niemand eine Monatspauschale, nichts für Überweisungen und die Girocard. Künftig sind diese Privilegien nur den Kunden vorbehalten, die über einen regelmäßigen Geldeingang von mindestens 700 Euro verfügen. Verbraucher, die weniger Geld haben, zahlen dagegen 9,90 Euro im Monat."Für Bestandskunden", so Commerzbank-Pressesprecherin Ines Henning, "ergibt sich per 1. Oktober aktuell keine Änderung." Eine Bestandsgarantie gibt die Bank aber nicht.Vor der Commerzbank hatten schon Geldhäuser wie ING, BBBank oder die Sparda-Bank München die Gebührenfreiheit abgeschafft oder eingeschränkt."Es besteht kein Grund zur Panik", sagt Horst Biallo vom gleichnamigen Verbraucherportal. Noch gebe es 38 kostenlose Girokonten (https://www.biallo.de/girokonto/ratgeber/kostenloses-girokonto/), welche die strengen Kriterien der Verbraucherschützer erfüllen:- keine Kontoführungsgebühr- kein Mindestgeldeingang in bestimmter Höhe- keine Gebühren für die Girocard (EC-Karte)- kostenlose Überweisungen Es gibt auch Geldhäuser, die in diesem Jahr Gratiskonten neu eingeführt haben. Die Hypovereinsbank (HVB) gewährt für ihr kostenloses "PlusKonto" sogar eine Preisgarantie von fünf Jahren. Das kann für Commerzbank-Wechsler besonders interessant sein, weil man es ebenso in der Filiale führen kann. Onlinebanking ist keine Pflicht.Mit dem "OnlineOnly-Konto" wirbt die Raiffeisenbank im Hochtaunus bundesweit um Kunden. Im Paket enthalten ist sogar eine weltweite kostenlose Bargeldversorgung. Zudem bietet sie Interessenten an, bei ihr Mitglied zu werden. Bis 25.000 Euro sind 2,5 Prozent Dividende drin, zeigt die jüngste Biallo-Untersuchung "Dividenden bei Genossenschaftsbanken (https://www.biallo.de/geldanlage/news/dividenden-bei-volksbanken/)".Wer Banking via Smartphone oder Tablet bevorzugt, ist bei der spanischen Openbank richtig. Die Tochter der Santander-Bank bietet auch kostenloses Bargeld weltweit. Eine Schwäche: Noch kann man dort sein Konto nicht überziehen.Ganz neu: Seit ein paar Tagen bietet die Volksbank BraWo (Braunschweig/Wolfsburg) ebenfalls ein kostenloses Konto an. Aber das können nur Kunden aus der Region abschließen.Über unsDie Biallo & Team GmbH zählt mit ihren Portalen biallo.de und biallo.at zu den führenden Anbietern für unabhängige Finanz- und Verbraucherinformation. Wir bieten aktuelle journalistische Informationen zu den Themen Geldanlage, Baufinanzierung, Kredite, Konten & Karten, Versicherungen, Rente & Vorsorge, Telefon & Internet, Energie, Recht & Steuern sowie Soziales. Unsere Beiträge erscheinen in zahlreichen regionalen und überregionalen Tageszeitungen. Nutzer profitieren zusätzlich von rund 70 unabhängigen, kostenlosen Rechentools und Finanzvergleichen, welche die Entscheidung bei vielen Geldfragen erleichtern. Im Girokonto-Vergleich (https://www.biallo.de/girokonto/)sind rund 1.300 Banken und Sparkassen gelistet. Damit bietet biallo.de den größten Girokonto-Vergleich Deutschlands mit nahezu kompletter Marktabdeckung und regionaler Suchfunktion. Was die Erlösquellen angeht, sind wir transparent. Wie wir uns finanzieren, haben wir in der Rubrik "Über uns (https://www.biallo.de/unternehmen/ueber-uns/)" offengelegt.Pressekontakt:Biallo & Team GmbHAnita PabianBahnhofstr. 2586938 Schondorf am AmmerseeTel.: 08192/93379-0E-Mail: info@biallo.deOriginal-Content von: Biallo & Team GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126054/4714137