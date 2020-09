Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, in genau sechs Wochen findet in den Vereinigten Staaten von Amerika die Wahl des nächsten US-Präsidenten statt. Am 3. November sind rund 219 Millionen wahlberechtigte Amerikaner*innen aufgerufen, mit Joe Biden einen neuen Mann für das Weiße Haus zu wählen. Oder aber Amtsinhaber Trump für weitere vier Jahre zu bestätigen. Dabei liefern...

Den vollständigen Artikel lesen ...