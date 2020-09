Mirabel, Qc, Kanada (ots/PRNewswire) - Der Technologiehersteller von TrioMed Active, i3 BioMedical inc., hat die Goldmedaille 2020 der renommierten Canadian Industry Leadership Honours erhalten.



Der kanadische Bundesminister für Innovation, Wissenschaft und Industrie, Honorable Navdeep Bains, begrüßte die Teilnehmer bei der Preisverleihung.



Der Hersteller der TrioMed Active-Technologie wurde unter mehreren kanadischen Herstellern ausgewählt, die Antworten auf die COVID-19-Pandemie suchten, und erhielt die Goldmedaille für seine innovative selbstreinigende antimikrobielle Gesichtsmaske in der Kategorie: Kanadisches Unternehmen mit dem größten/neuartigsten Einfluss auf Kanadas Schutzausrüstungen für Personal.



Informationen zu i3 BioMedical Inc: i3 BioMedical ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung neuartiger antimikrobieller Produkte konzentriert, die dazu beitragen, die Ausbreitung von Infektionen und Krankheiten zu verhindern.



Weitere Informationen zu den TrioMed Active-Gesichtsmasken finden Sie auf www.triomed.com (http://www.triomed.com) oder senden Sie eine E-Mail an triomed@triomed.com



