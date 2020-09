Heute publizierte das Münchener IFO-Institut sein Herbstgutachten zu den weiteren Wirtschaftsperspektiven in Deutschland, welches überraschend günstig ausfiel, dabei aber auch in völligem Einklang mit der Entwicklung der zuletzt publizierten Lage- und Stimmungswerte des monatlich berechneten IFO-Indikators stand.Nach einem bereits seit Mai erfreulich robusten Anstieg des breiten IFO-Geschäftsklima-Indexes, wie aber auch gerade des Teilindexes der Geschäftserwartungen auf ein zuletzt gemitteltes Niveau ähnlich wie auch in 2019 (siehe nachstehende Infographik) ist es daher völlig nachvollziehbar, dass das IFO-Institut ihre bisherige eigene Erwartung vom Sommer eines realen 2020er BIP-Einbruchs von - 6,7 % nun kräftig auf "nur noch" - 5,2 % nach oben revidierte und damit auch der gleichfalls zunehmend anziehenden allgemeinen Geschäftslage angemessen Rechnung trägt.

Den vollständigen Artikel lesen ...