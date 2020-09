DJ Aktien Schweiz stabilisieren sich nach Vortagesverlusten

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag stabilisiert. Im frühen Handel legte der Markt zwar deutlicher zu, doch erwies sich die Erholung als nicht nachhaltig. Am Markt dominierte die Befürchtung, dass die Corona-Pandemie die Wirtschaft noch lange lähmen wird und Aktien auch nach den jüngsten Verlusten noch nicht wirklich billig sind. Auch die Vorgaben aus den USA waren alles andere als mitreißend. Zwar hatten die Kurse an der Wall Street am Montag im späten Handel ihre Verluste merklich verringert, doch verlief der Handelsauftakt am Dienstag eher verhalten.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 10.356 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 47,32 (zuvor: 67,73) Millionen Aktien.

Gestützt wurde der SMI von Indexschwergewicht Nestle, dessen Kurs um 0,7 Prozent vorrückte. Die ebenfalls schwergewichteten Pharma-Titel Novartis und Roche gingen 0,1 und 0,7 Prozent höher aus dem Handel. Stärkster Wert im SMI waren Alcon, die sich um 1,9 Prozent verteuerten.

Stabilisierungsansätze bei den Aktien der Großbanken verpufften derweil. Sie gaben erneut nach, nachdem sie am Montag die Liste der Kursverlierer mit angeführt hatten. Ursächlich waren Medienberichte über schwere Versäumnisse von Banken bei der Bekämpfung von Geldwäsche, die zu Wochenbeginn den Sektor weltweit auf Talfahrt geschickt hatten. Allerdings fielen die Abgaben nicht mehr so heftig aus: CS Group schlossen nun 0,6 Prozent niedriger, UBS verloren 0,2 Prozent.

Ansonsten war keine einheitliche Tendenz auszumachen. Deutlicher im Plus zeigten sich einige Konjunkturzykliker wie ABB oder Lafargeholcim, die um 0,7 Prozent und 0,8 Prozent stiegen. Stark nachgefragt waren aber auch die als defensiv geltenden Swisscom mit einem Anstieg um 0,8 Prozent.

In der zweiten Reihe profitierten AMS mit einem Plus von 4,4 Prozent von der Erholung der US-Technologiewerte. Logitech verbesserten sich um 1,8 Prozent.

Der Kurs des Aufzugherstellers Schindler stieg um 1,1 Prozent. Hier stützte ein etwas optimistischerer Ausblick des finnischen Wettbewerbers Kone.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2020 11:43 ET (15:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.