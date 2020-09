Daten deuten darauf hin, dass Personalvermittler die Mitarbeiterzahl im Jahr 2020 stabil halten, da Arbeitgeber angesichts des Abschwungs Vorsicht in Bezug auf die Bindung von Talenten walten lassen

RESTON, Virginiaveröffentlicht. Als der diesjährige Bericht im März kurz vor dem Abschluss stand, entfaltete sich COVID-19. Angesichts der durch die globale Pandemie verursachten Störung initiierte der GMAC eine zusätzliche Datenerfassung, um diese Ergebnisse zu erweitern und relevantere Einblicke in die wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 auf die Einstellung und die Gehaltsentwicklung zu erhalten. Darüber hinaus wurden tiefere Einblicke in die Fähigkeiten gewonnen, nach denen Arbeitgeber jetzt, da sich Unternehmen weiterhin mit dem wirtschaftlichen Abschwung auseinandersetzen, suchen.



Im diesjährigen Bericht äußerten sich die Arbeitgeber optimistisch für die Zukunft, was angesichts der Unsicherheit und des wirtschaftlichen Rückgangs, die die Weltwirtschaft seit März erfasst haben, bemerkenswert ist. Vor COVID-19 äußerten 92 Prozent der Unternehmen die Absicht, im Jahr 2020 MBA-Absolventen einzustellen, was bei der befragten Stichprobe während COVID-19 auf 77 Prozent sank. Auf die Frage nach Einstellungsplänen für 2021 gaben jedoch fast 90 Prozent der Arbeitgeber an, MBA-Absolventen einstellen zu wollen, ein Niveau, das der in der Stichprobe vor COVID beobachteten Prozentzahl ähnelt.

"Wenn man über die Fähigkeiten und Erfahrungen nachdenkt, die erforderlich sind, um Organisationen und Branchen nach einem Ereignis wie COVID-19 beim Wiederaufbau zu unterstützen, ist es sinnvoll, dass Arbeitgeber den Wunsch äußern, mehr MBA- und Business-Master-Absolventen einstellen zu wollen", so Sangeet Chowfla, President und Chief Executive Officer des GMAC. "Die Welt hat sich bereits vor der aktuellen Pandemie rasant verändert, und während COVID-19 in allen Sektoren möglicherweise beispiellose Herausforderungen mit sich gebracht hat, bereiten die Seminare von Business Schools MBA-Studenten seit langem auf ein dynamisches und oft unsicheres Umfeld vor. Arbeitgeber legen Wert auf diese Art von Talent und Perspektive."

Nachfrage nach Qualifikationen: Stabilität in Zeiten von Störungen

Während die Pandemie die Weltwirtschaft weiterhin erschüttert, die Lieferketten stört und die Zukunft der Arbeit neu gestaltet, bleibt das Vertrauen der Personalvermittler in die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Absolventen von Business Schools mit postgradualen Studiengängen stark.

Vor COVID-19 gaben 90 Prozent der Befragten an, sehr zuversichtlich oder zuversichtlich zu sein, dass Business Schools mit postgradualen Studiengängen die Studierenden auf den Erfolg in ihrer Organisation vorbereiten können. Diese Zahl blieb bei den in diesem Sommer durchgeführten Umfragen konstant bei 87 Prozent. Dies unterstreicht die Attraktivität der MBA-Absolventen und ihre Fähigkeit, in Zeiten des Übergangs und des Wandels Leistung zu erbringen.

"Talent in einer Organisation ist entscheidend für das Wachstum und die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens, eine Realität in jedem Umfeld", so Jay Nibbe, Vorstandsmitglied des GMAC und globaler stellvertretender Vorsitzender für Märkte bei EY. "Die in diesem Bericht hervorgehobenen Fähigkeiten stellen eine erhebliche Differenzierung im Wettbewerb dar, wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung eines Unternehmens auf dem Markt geht, und sie werden angesichts der Turbulenzen und des ständigen Wandels noch wichtiger."

Personalvermittler nannten strategisches Denken, Kommunikationsfähigkeit und Vielseitigkeit als die Fähigkeiten, auf die sie am meisten vertrauen, wenn es um das Vermögen einer Wirtschaftshochschule geht, Absolventen auf den Erfolg in der Arbeitswelt vorzubereiten. Diese Fähigkeiten treten im gesamten Bericht immer wieder in den Vordergrund.

Eine der bemerkenswerteren Veränderungen bei der Untersuchung der Nachfrage nach Qualifikationen ist die Fähigkeit, die Herausforderungen des technologischen Umbruchs zu bewältigen, was von mehr als zwei Dritteln der Arbeitgeber aufgrund von COVID-19 als noch wichtiger bewertet wurde, gefolgt von starker Kommunikationsfähigkeit.

"Die Untersuchungen des GMAC zeigen, dass das Vertrauen der Personalvermittler in die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Absolventen von Business Schools mit postgradualen Studiengängen stark ist, selbst wenn die Pandemie die Weltwirtschaft und den Arbeitsmarkt zurücksetzt", so Rahul Choudaha, Director Industry Insights des GMAC. "Dies steht im Einklang mit den robusten MBA-Einstellungsprognosen für 2021, jetzt, da Unternehmen ihre Erholung in der Post-COVID-Welt planen, die Metakompetenzen wie Vielseitigkeit und strategisches Denken erfordert, die für Managementtalente von wesentlicher Bedeutung sind."

Gehaltsentwicklung: Höhere Gehälter werden auch unter Druck aufrechterhalten

Im Kontext der Pandemie stehen Vergütungen auf allen Ebenen unter Druck, da sich Unternehmen auf betriebliche Nachhaltigkeit konzentrieren und sich die Nachfrage und das Angebot an Talenten zugunsten der Arbeitgeber verschieben. Für den Abschlussjahrgang 2020 äußerten die meisten Personalvermittler jedoch die Absicht, die Vergütungsversprechen ihrer Organisation einzuhalten. Nur eine Minderheit der Befragten gab an, dass sie Gehälter, Leistungen oder Boni reduzieren werden.

Auch die höheren Gehälter, die Absolventen von Business Schools mit postgradualen Studiengängen erhalten, bleiben konstant. Mit 115.000 US-Dollar liegt das Durchschnittsgehalt der MBA-Absolventen um 75 Prozent über dem eines Bachelor-Abschlusses in Stichproben vor COVID-19. Diese Zahl ging im Rahmen der Umfrage während COVID-19 leicht auf 105.000 US-Dollar zurück. Die höheren Gehälter werden bei Fortune-100-Unternehmen und den drei großen Branchen, in denen MBA-Absolventen eingestellt werden - Beratung, Finanzen und Technologie - noch deutlicher. Zum Beispiel ist das Durchschnittsgehalt von MBA-Absolventen in der Beratungsbranche mit 145.000 US-Dollar doppelt so hoch wie das von Bachelor-Absolventen, wie es die vor dem 17. März gesammelten Daten aufzeigen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die in der diesjährigen Umfrage unter Personalvermittlern gesammelten Antworten darauf hindeuten, dass die Gehälter von Absolventen von Business Schools mit postgradualen Studiengängen im COVID-19-Umfeld relativ gesehen wahrscheinlich seltener sinken werden.

Für weitere Einblicke in den Bericht sind Sie eingeladen, an einem kostenlosen GMAC-Webinar am 1. Oktober teilzunehmen, im Rahmen dessen Branchenexperten die Höhepunkte des Berichts und die Auswirkungen auf Business Schools mit postgradualen Studiengängen und Arbeitgeber erörtern werden.

