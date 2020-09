Beim größten deutschen privaten Geldinstitut regiert wieder der Rotstift. Wie der Leiter des Privatkundengeschäftes für die Marke Deutsche Bank bekannt gab, sollen im gesamten Bundesgebiet 100 Filialen geschlossen werden. Das ist jede fünfte Zweigstelle. Am Ende sollen nur noch 400 Filialen übrig bleiben.So ganz überraschend kommt das zwar nicht. Denn schließlich setzt die Deutsche Bank schon seit einem Jahr einen groß angelegten Umbau inklusive Einsparungen um. Allerdings setzen Beobachter die neue Ankündigung durchaus auch in Verbindung mit den derzeitigen Überlegungen in der europäischen Bankenbranche.Deutsche Bank als Übernahme-Kandidat?

