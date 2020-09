QUEBEC CITY, Sept. 22, 2020, ein führender Anbieter von ADAS- und AD-Sensortechnologien der Stufen 1 bis 5, freut sich, den Erwerb der Vermögenswerte von Phantom Intelligence einschließlich des gesamten geistigen Eigentums und der gesamten Technologie bekanntzugeben.



Phantom Intelligence wurde 2011 gegründet und ist für sein Know-how in Bereich der Signalverarbeitung und LiDAR-Technologie bekannt, die gefährdete Verkehrsteilnehmer schützt und die Reisesicherheit sowie den Verkehrsfluss durch das Angebot von Lösungen erhöht, die zuverlässige fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme ermöglichen.

Die Transaktion in Bezug auf Phantom Intelligence am 14. September 2020 ist die zweite Übernahme durch LeddarTech in den letzten drei Monaten. Im Juli 2020 übernahm LeddarTech VayaVision , ein in Israel ansässiges Unternehmen für Sensorfusions- und Wahrnehmungstechnologie. Durch die Übernahme von Phantom Intelligence erhält LeddarTech Zugriff auf bestimmte LiDAR-Designs, -Software und zugehörige Kunden- und Partnerprojekte. Das Unternehmen und sein geistiges Eigentum werden unter der Marke LeddarTech weitergeführt.

"Die Übernahme von Phantom Intelligence treibt unsere Strategie zur Aggregation und Konsolidierung von Fahrzeugsensortechnologien weiter voran und ermöglicht es LeddarTech, unseren Kunden umfassende Lösungen zu geringeren Kosten anzubieten", so Frantz Saintellemy, President und COO von LeddarTech. "Bei LeddarTech haben wir trotz der COVID-19-Pandemie unser Bestreben beschleunigt, mehrere Transport- und Fahrzeugmärkte mit End-to-End-Sensorlösungen zu bedienen, die unseren ADAS- und AD-Kunden einen schnelleren Weg zur Markteinführung zu geringeren Kosten bieten", fuhr Herr Saintellemy fort. "Die Übernahmen von VayaVision und Phantom Intelligence in Verbindung mit unserer jahrzehntelangen Expertise in Bereich der bahnbrechenden ADAS- und AD-Sensortechnologien der Stufen 1-5 zeigen unser Engagement für kontinuierliche Innovation und Service für unsere Tier 1-2- und OEM-Kunden sowie unsere Kunden im Bereich der autonomen Mobilität", schloss Herr Saintellemy.

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden mit der Sensor-Fusion- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarktes zu lösen. LeddarTech liefert eine kostengünstige, skalierbare und vielseitige LiDAR-Entwicklungslösung für Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie, die es diesen ermöglicht, Solid-State-LiDAR-Lösungen für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine zu entwickeln. LeddarTech verfügt über 14 Generationen von Solid-State-LiDAR-Lösungen auf Basis der LeddarEngine-Plattform, die rund um die Uhr in rauen Umgebungen betrieben wird. Diese Plattform wird aktiv in autonomen Shuttles, Lastwagen, Bussen, Lieferfahrzeugen, Smart Cities/Factories und Robotaxi-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

