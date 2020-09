Der börsennotierte steirische Sensorspezialist ams hat am Dienstagabend den Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit dem deutschen Lichtkonzern Osram bekanntgeben. Nun könne man "die Strategie zur Schaffung eines weltweit führenden Anbieters von Sensorlösungen und Photonik umzusetzen", teilte ams am Dienstagabend mit. ams hatte sich nach langem Ringen Ende 2019 die Mehrheit an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...