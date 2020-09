The ExOne Company (Nasdaq: XONE), weltweit führender Anbieter von industriellen 3D-Druckern für die Verarbeitung von Sand und Metall mithilfe der Binder-Jetting-Technologie, stellte heute ein Konzept-Rendering des neuen fahrerlosen Transportsystems (AVG) X1D1 vor, das den effizienten Transport von 3D-gedruckten Montagekisten während des Binder-Jetting-Prozesses ermöglicht.

The new X1D1 automated guided vehicle will lock into place at the front of the X1 160Pro metal 3D printer, and will be able to roll a build box into and out of the machine before taking it to other process steps. With a build volume of 160 liters, a full build box of metal powder will often weigh more than 700 kilograms, or more than 1,500 pounds. (Photo: Business Wire)