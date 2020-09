BRIDGEWATEER, New Jersey, Sept. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), ein weltweit führender und innovativer Anbieter von Cloud-, Messaging-, Digital- und IoT-Produkten, hat heute bekanntgegeben, dass das Board of Directors des Unternehmens Jeff Miller mit sofortiger Wirkung zusätzlich zu seiner Rolle als Chief Commercial Officer zum Interim President und Chief Executive Officer ernannt hat. Er tritt die Nachfolge von Glenn Lurie an, der als President und Chief Executive Officer des Unternehmens sowie als Board-Mitglied zurückgetreten ist, nachdem das Board of Directors die Vorwürfe eines persönlichen Fehlverhaltens von Herrn Lurie unter Verstoß gegen die Unternehmensrichtlinien überprüft hatte. Sein Rücktritt steht in keinem Zusammenhang mit der Strategie, der finanziellen oder geschäftlichen Leistung des Unternehmens. Angesichts der Erwartung, dass alle Mitarbeiter die Werte von Synchronoss respektieren und den Verhaltenskodex des Unternehmens einhalten, hat das Board of Directors den Rücktritt von Herrn Lurie angenommen. Das Board of Directors führt eine Suche unter Führungskräften durch, um die Funktionen des President und Chief Executive Officer dauerhaft zu besetzen.



"Synchronoss entwickelt weiterhin innovative Technologien und Lösungen für einige der weltweit führenden Technologie- und Telekommunikationsunternehmen", so Stephen Waldis, Gründer und Board-Vorsitzender von Synchronoss. "Das Board und ich freuen uns darauf, mit Jeff Miller, unserem Chief Financial Officer David Clark und dem breiteren Managementteam von Synchronoss zusammenzuarbeiten, um die kontinuierliche Transformation von Synchronoss voranzutreiben, auf der Stärke unserer Kundenbeziehungen aufzubauen und unseren Aktionären einen langfristigen Mehrwert zu bieten. Wir erwarten einen reibungslosen Führungswechsel, während wir nun mit einen robusten Prozess für die Suche nach dem nächsten CEO des Unternehmens beginnen."

Herr Miller kam 2018 als Chief Commercial Officer von IDEAL Industries zu Synchronoss, einem Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen für intelligente Geschäftsgebäude und -räume konzentriert, dessen President der Technology Group er war. Zuvor war Herr Miller 16 Jahre bei Motorola tätig, zuletzt als Corporate Vice President und General Manager of Operations in Nordamerika bei Motorola Mobility, LLC, einem Geschäftsbereich von Lenovo, und hatte während seiner 11-jährigen Karriere bei AT&T verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Vertriebsmanagement, Marketing und Produktmanagement inne.

Jeff Miller, Interim President und CEO, kommentierte dies wie folgt: "Wir sehen viele attraktive Wachstumschancen für unsere Cloud-, Messaging-, Digital- und IoT-Plattformen. Ich freue mich darauf, die Tiefe und Langfristigkeit unserer weltweiten Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten - ein Markenzeichen von Synchronoss, denn unsere Kunden erwarten mehr denn je von uns, dass wir ihre geschäftlichen Herausforderungen angehen. Ich begrüße die Gelegenheit, eng mit dem Board und unserem Managementteam zusammenzuarbeiten, um die Leistung in unserem gesamten Unternehmen zu verbessern, strategische Chancen im Telekommunikations- und Digitalbereich zu nutzen und Synchronoss für unsere nächste Wachstumsphase zu positionieren."

Parallel dazu behält Synchronoss seine Prognose für das EBITDA für 2020 von 20 bis 25 Millionen US-Dollar bei, wie bereits in der Gewinnveröffentlichung für das zweite Quartal vom 10. August 2020 mitgeteilt. Weitere Einzelheiten zu den Geschäftsergebnissen und -aussichten des Unternehmens werden im Rahmen der üblichen vierteljährlichen Telefonkonferenz zur Geschäftsentwicklung im November 2020 bekanntgegeben.

Über Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss revolutioniert die Art, wie Unternehmen neue Umsätze generieren, Kosten senken und ihre Abonnenten mit Cloud-, Messaging-, Digital- und IoT-Produkten begeistern. Die Produkte werden von mehreren Hundert Millionen Abonnenten auf der ganzen Welt genutzt. Mit sicheren, skalierbaren und bahnbrechenden neuen Technologien, zuverlässigen Partnerschaften und talentierten Mitarbeitern gibt Synchronoss Kunden in den Bereichen Technik, Medientechnologie und Telekommunikation völlig neue Möglichkeiten, ihr Geschäft auszubauen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.synchronoss.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über das Unternehmen und seine zukünftigen Erwartungen, Pläne und Aussichten, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Zu diesem Zweck können alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Ohne das Vorstehende einzuschränken, sollen die Wörter "kann", "sollte", "erwartet", "plant", "antizipiert", "könnte", "beabsichtigt", "glaubt", "potenziell" oder "fortfahren" oder andere ähnliche Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren. Das Unternehmen hat diese zukunftsgerichteten Aussagen weitgehend auf seine aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und finanzielle Trends gestützt, von denen es glaubt, dass sie sich auf seine Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage auswirken können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung und unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich, ohne Einschränkung, Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, den Umsatz seiner größeren Kunden aufrechtzuerhalten oder zu steigern und Umsatz von Neukunden zu generieren, die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf Ausgaben und Einnahmen, die ausreichende Liquidität des Unternehmens, die Wachstumsstrategien des Unternehmens, die erwarteten Trends und Herausforderungen im Geschäft und auf dem Markt, auf dem das Unternehmen tätig ist, die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf US-bundesstaatliche, US-Länder- und ausländische regulatorische Anforderungen, die anhängigen Klagen gegen das Unternehmen, die in den jüngsten, bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben wurden, sowie andere Risiken und Faktoren, die in den Abschnitten "Risikofaktoren" und "Diskussion und Analyse des Managements in Bezug auf die Finanz- und der Ertragslage" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr beschrieben sind, der bei der SEC hinterlegt ist und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden kann. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Presseerklärung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

