Die US-Börsen haben mit Unterstürtzung der großen Technologiekonzerne weit im grünen Bereich geschlossen und den Ausverkauf vom Vortag vergessen lassen. Vor allem der E-Commerce-Gigant Amazon ließ wieder einmal seine Muskeln spielen. Auf der Verliererseite ist der Elektroautobauer Tesla zu nennen, der vor seinem "Battary Day" stark an Wert verliert.Der Dow beendet den Handel am Dienstag mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 27.288, der breiter gefasste S&P 500 klettert um 1,1 Prozent auf 3.315,57. ...

