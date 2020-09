Nach dem Kraftakt vom Montag ließ es unser Dax zum Dienstag nun gaaaaaanz ruhig angehen und legte sich einfach flach auf den Boden in der Hoffnung, dass ihn so niemand in seiner Ruhephase stört Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 13800, 13550, 13300, 13100, 12885, 12730, 12640, 12560, 12330, 12110, 12009, 11750, 11600, 11356, 11200 ...

