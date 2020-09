Sandy Weill, einer der einflussreichsten Menschen der Finanzwelt, sieht angesichts des bevorstehenden Führungswechsels bei der Citigroup die Zukunft der Bank äußerst bullisch.? Führungswechsel bei Citigroup steht an ? Ex-CEO Sandy Weill freut sich über erste Frau an der Spitze ? "Unglaubliche Möglichkeiten" in der ZukunftMitte September teilte die Citigroup mit, dass CEO Michael Corbat im Februar 2021 in den Ruhestand gehen wird. Der 60-Jährige arbeitete damit 37 Jahren bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...